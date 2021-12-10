ОБСЕ: участникам переговоров о перемирии в Донбассе не хватило политической воли

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг не смогли договориться об улучшении ситуации с безопасностью в регионе. Об этом в пятницу говорится в заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и контактной группе Микко Киннунена.

"Обсуждались различные варианты улучшения ситуации в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения. К сожалению, участники не пришли к единому пониманию", - прокомментировал он итоги внеочередной встречи.

По словам Киннунена, причины отсутствия договоренностей - политические. "Политическая воля - самый важный элемент эффективного достижения прекращения огня", - заявил он.

Накануне контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины собралась на внеочередное заседание для обсуждения инициативы республик Донбасса об укреплении режима перемирия. Как заявил по его результатам полпред России в группе Борис Грызлов, представители Киева продемонстрировали свою несостоятельность в переговорах и продолжили имитацию работы по укреплению перемирия. Украинская делегация, по его словам, вносила абсолютно абсурдные предложения.

До этого заседание контактной группы прошло в среду, оно продолжалось восемь часов. По окончании заседания полпред РФ сообщал, что Киев попросил дополнительные сутки, чтобы подготовить конкретные предложения по последним инициативам Донецка и Луганска о механизмах укрепления перемирия.