МИД ЛНР хаявил, что внеочередное заседание контактной группы вновь прошло впустую

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в четверг вновь прошло впустую, поскольку Украина не проявила готовности предпринять реальные шаги для укрепления режима перемирия. Об этом заявил в пятницу полномочный представитель Луганской народной республики на переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"Внеочередное заседание минской Контактной группы вновь прошло впустую. У Киева так и не появилась политическая воля для принятия реальных шагов по мирному урегулированию", - говорится в его заявлении в телеграм-канале МИД ЛНР. Министр напомнил, что в четверг Украина представила предложения к проекту совместного заявления сторон конфликта с обязательством соблюдать меры по усилению режима прекращения огня. Республики Донбасса представили ранее свой вариант.

Дейнего назвал представленный Украиной проект совместного заявления "пустой, ни к чему не обязывающей декларацией", которая не учитывает предложения ЛНР и ДНР. В частности, вместо возобновления работы по предотвращению нарушений перемирия с представителями Донецка и Луганска, украинская сторона предлагает включить в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также представителей ОБСЕ, России, и других стран "нормандского формата" - Германии и Франции. Киев, продолжил глава ведомства, отказался дезавуировать заявления главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего силовой операцией в Донбассе Александра Павлюка о том, что их офицеры на месте могут принимать решения об открытии огня без согласования с командованием.

Глава МИД ЛНР назвал абсурдным предложение первого заместителя главы украинской делегации в Контактной группе Андрея Костина сделать "короткое заявление о приверженности мерам и перемирию". Он констатировал, что на внеочередном заседании представители Киева стремились уклониться от решения конкретных вопросов, а также стремились "распиарить в СМИ мирные инициативы" украинского руководства.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.