В Греции заявили, что страна должна твердо стремиться быть мостом между ЕС и Россией

АФИНЫ, 10 декабря. /ТАСС/. Греция всегда должна проводить многомерную внешнюю политику в пользу новой архитектуры в регионе и твердо стремиться быть мостом между ЕС и Россией. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС экс-министр иностранных дел Греции, руководитель сектора внешней политики главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), депутат парламента Греции Йоргос Катрунгалос, комментируя итоги визита в РФ 8 декабря премьер-министра республики Кириакоса Мицотакиса.

"Для Греции соблюдение международного права, в том числе в отношении Украины, является и должно быть приоритетом. Но мы всегда должны проводить многомерную внешнюю политику в пользу новой архитектуры в широком регионе, твердо стремиться быть мостом между нашим политическим домом, которым является Европейский союз, и Россией, с которой у нас давние исторические и культурные связи", - сказал Катрунгалос.

Экс-глава МИД Греции положительно оценил итоги встречи 8 декабря в Сочи между президентом РФ Владимиром Путиным и Мицотакисом, но при этом он подверг критике недавние антироссийские выпады со стороны ряда греческих руководителей. "Каждый греко-российский саммит является позитивным, если он способствует развитию двусторонних отношений, хотя сигнал, поданный Путиным о том, что он ожидает, что Греция "проявит сдержанность как страна НАТО", был ясным. Положительным было и заявление Мицотакиса о том, что "мы будем стремиться к деэскалации, а не к риторике напряженности", хотя я не могу не отметить, что недавние заявления как его самого газетам "Файнэншл таймс" и "Вашингтон пост", а также министра обороны были сделаны в совершенно другом, беспрецедентном для греческих позиций, духе", - сказал Катрунгалос.

Заявления греческих политиков

В ноябре Мицотакис в интервью британской газете "Файнэншл таймс" подчеркнул, что ЕС должен приступить к "агрессивному сдерживанию" в отношении России из-за ее военных угроз в отношении Украины, иначе он рискует потерять доверие к себе как к игроку внешней политики. В том же месяце греческий премьер в интервью американской газете "Вашингтон пост" выразил удовлетворение Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве с США и отметил значение порта города Александруполис для переброски войск НАТО в Восточную Европу. По словам премьера, порт Александруполиса "является естественной точкой входа для войск США или НАТО в регион Восточной Европы".

Через этот порт в настоящее время идет переброска новых вертолетов, которые будут размещены в различных точках восточного крыла НАТО, включая Грецию, а также танков, которые отправятся в Болгарию и Румынию. Некоторые аналитики полагают, что база в Александруполисе направлена против России.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в ноябре на форуме НАТО в Эстонии выражал мнение, что альянс должен отреагировать на "агрессивные действия России" и "подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией".

По итогам встречи с Путиным в Сочи 8 декабря Мицотакис заявил, что "Россия является частью архитектуры европейской безопасности" и ее участие в диалоге с ЕС и НАТО интересует многие страны, включая Грецию. При этом Мицотакис выразил беспокойство по поводу обострения ситуации на Украине, сказав, что должны соблюдаться, в том числе и минские соглашения.