В Ереване сообщили о гибели одного и ранении нескольких военных на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Минобороны Армении сообщило, что один армянский военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения в результате боев в пятницу на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"В результате наступательных операций, проведенных ВС Азербайджана во второй половине дня 10 декабря, один армянский военнослужащий погиб, несколько военных получили ранения. По состоянию на 14:30 (13:30 мск - прим. ТАСС) перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем ВС Армении", - говорится в заявлении ведомства.