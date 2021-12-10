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В Ереване сообщили о гибели одного и ранении нескольких военных на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Минобороны Армении сообщило, что один армянский военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения в результате боев в пятницу на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"В результате наступательных операций, проведенных ВС Азербайджана во второй половине дня 10 декабря, один армянский военнослужащий погиб, несколько военных получили ранения. По состоянию на 14:30 (13:30 мск - прим. ТАСС) перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем ВС Армении", - говорится в заявлении ведомства.

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