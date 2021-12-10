Оппозиция Украины назвала страну репрессивным государством, презирающем права человека

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) призывает власти Украины прекратить пренебрежение правами человека и отказаться от политики дискриминации. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении партии по случаю Международного Дня прав человека.

"Нынешняя власть отбросила высокие цели, насаждает на Украине деспотичное, репрессивное государство, которое презирает права человека, не считается с нормами морали, конституцией и международными соглашениями", - отмечается в документе.

Жертвами произвола власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, по мнению ОПЗЖ, стали социальные, политические и культурные права украинских граждан. "На Украине люди не могут больше рассчитывать на достойную пенсию, доступную медицину и качественное образование. Они не могут свободно выражать свое мнение. Им запрещено свободно говорить и учиться на языке их семей. Миллионы русскоязычных украинцев превращены в людей "второго сорта", - говорится в заявлении.

Помимо этого, считают в ОПЗЖ, граждан страны лишили права на справедливый суд. "Теперь чиновники без суда и следствия признают людей виновными, в обход закона накладывают на украинских граждан санкции и закрывают СМИ, которые их раздражают", - сказано в документе. Украинцы беззащитны перед насилием и коррупцией, говорится в заявлении.

ОПЗЖ обратила также внимание на то, что власть запрещает проводить местные выборы в мирных украинских городах, вводит там военно-гражданские администрации, распускает местные советы. Партия заявила, что политика дискриминации на Украине "должна быть немедленно прекращена". "Безусловное уважение и гарантии прав человека - это та основа, на которой можно вновь объединить страну и добиться мира, обеспечить достойную жизнь людям и демократическое развитие украинского государства", - подчеркивается в заявлении.