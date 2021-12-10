В ДНР заявили, что помилование Киевом 13 пленных должно стать первым шагом нового обмена

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Помилование президентом Украины Владимиром Зеленским 13 человек, переданных республикам Донбасса в 2019 и 2020 годах, должно стать первым шагом для проведения нового обмена пленными. Об этом заявила в пятницу представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, в ДНР выработали комплекс действий для проведения в ближайшее время нового обмена пленными с Киевом. "Первым шагом в четко оговоренный срок должен быть подписан указ о помиловании 13 человек, переданных республикам Донбасса в 2019-2020 годах, который лежит на столе президента Зеленского с апреля 2020 года", - ответила Морозова на вопрос Донецкого агентства новостей о ближайших действиях Киев.

"Далее должна быть завершена процессуальная очистка других субъектов обмена 2019-2020 годов. После этого стороны смогут обменяться актуальными списками разыскиваемых лиц и верифицировать данные", - продолжила она. Омбудсмен ДНР добавила, что на следующем этапе представители Киева должны выработать и представить на согласование механизм обеспечения невозможности уголовного преследования и наказания лиц, подлежащих освобождению по формуле "всех установленных на всех установленных".

На состоявшемся в среду заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская сторона в очередной раз уклонилась от обязательств по процессуальной очистке освобожденных в 2019-2020 годах лиц, но предложила передать Донецкой и Луганской народным республикам 24 человека и помиловать еще 13 человек, переданных республикам Донбасса в ходе прежних этапов обмена.

В последний раз обмен удерживаемыми лицами состоялся в Донбассе в апреле 2020 года. ДНР передала Украине девять человек, получив десять. При этом за два года Украиной был выдан 71 удерживаемый, однако Киев, как неоднократно заявляли в республике, проигнорировал процедуру процессуальной очистки 50 освобожденных: не снял с них обвинения и не прекратил их уголовное преследование.