Путин и Лукашенко обсудили наиболее актуальные вопросы отношений России и Белоруссии

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону в пятницу наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По информации агентства, обсуждались двухсторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуация вокруг обеих стран.

В сообщении уточняется, что Путин позвонил белорусскому коллеге сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в режиме видеоконференции.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства до конца года может провести очные встречи с лидерами стран ЕАЭС и СНГ, в том числе прорабатывается контакт с Лукашенко.