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МИД Польши: прежние власти ФРГ, сотрудничая с РФ, способствовали росту угроз в Европе

Глава ведомства Збигнев Рау считает, что сотрудничество с Россией было "фатальным"

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предыдущие власти ФРГ способствовали росту угроз в Европе, сотрудничая с РФ по проекту "Северный поток". Об этом заявил в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"Росту угроз для мира в Европе способствовала политика предыдущих немецких правительств, которые в стремлении получить экономическую прибыль пошли на фатальное сотрудничество с Россией при строительстве "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2", - утверждал Рау.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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