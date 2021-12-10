Швейцария продлила блокирование счетов в связи с госпереворотом 2014 года на Украине

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Швейцария продлила до февраля 2023 года превентивное блокирование авуаров в связи с отстранением от власти в 2014 году президента Украины Виктора Януковича. Такое решение приняло на заседании в пятницу швейцарское правительство (Федеральный совет), напомнив, что максимальный срок блокирования составляет 10 лет, а реституция авуаров возможна только при наличии судебного решения об их незаконном происхождении.

Как отмечается, Федеральный совет "продлил на год превентивное блокирование авуаров в контексте Украины", чтобы "поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями". "Максимальная длительность блокирования составляет 10 лет", - подчеркнули в Берне.

Швейцарское правительство напомнило, что в феврале 2014 года "в контексте тогдашней ситуации на Украине" оно "высказалось за блокирование авуаров свергнутого президента [Виктора] Януковича и лиц из его окружения на сумму примерно 70 млн франков (около $75,6 млн)". В рамках уголовных процедур Украина неоднократно обращалась в Швейцарии с запросами об оказании юридической помощи в расследовании, и швейцарские власти предоставили ей "многочисленные доказательства".

Как пояснили в Берне, что касается "перспективы возможной реституции [заблокированных средств], то необходимо судебное решение на Украине о незаконном происхождении этих авуаров". "С учетом этой ситуации Федеральный совет решил продлить превентивное блокирование счетов в контексте Украины до февраля 2023 года", - подчеркнуло правительство.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого был отстранен от власти президент Виктор Янукович.