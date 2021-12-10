Франция выступает за сохранение постоянной географической сферы действия НАТО

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО должны обсудить "возвращение к основам НАТО" при обсуждении новой стратегической концепции альянса, в частности, сохранив его прежнюю географию действий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

"Нужно вернуться к основам альянса, который является средством коллективной обороны и обороны определенной зоны, евроатлантического пространства. Других пространств нет. Насколько мне известно, в проекте стратегии [НАТО] будущего нет никаких положений насчет расширения этого пространства, - сказал он. - И украинский кризис говорит нам о важности сохранения этих основ".

"Франция будет внимательно следить за этим. Надеюсь, что концепция стратегических приоритетов, которую мы продолжаем развивать, подтвердит эти принципы", - добавил Ле Дриан.

Столтенберг согласился с тем, что НАТО следует оставаться альянсом Северной Америки и Европы, однако подчеркнул, что решение глобальных проблем, с которыми сталкиваются участники организации, требует глобального видения.

"Наша стратегическая концепция согласовывалась в 2010 году, в ней Россия рассматривалась как стратегический партнер альянса, затем мы видим Украину и, соответственно, это уже не так. Вообще ни одного слова не говорится про Китай и практически не затрагиваются такие проблемы, как изменение климата и гибридные угрозы, кибератаки. Мы видим все больше вызовов в космосе, где Россия не так давно сбила спутник. Цифровая отрасль - это глобальная вещь, терроризм тоже, и борьба с терроризмом привела альянс в Афганистан к границам с Китаем. Поэтому альянсу требуется глобальный подход при ответе на глобальные вызовы", - пояснил он.

Генсек НАТО указал на растущую мощь Китая, однако отметил, что в данный момент НАТО не рассматривает его как противника. Он выступил за сотрудничество с Пекином по вопросам контроля над вооружениями и изменения климата. В то же время, по его словам, НАТО будет пристально следить за развитием Китая и рисками, которые оно несет для стран альянса, особенно в контексте разработок гиперзвуковых ракет. Также он указал на то, что Пекин не разделяет западные ценности, и выступил с утверждением, будто власти этой страны ужесточили контроль за населением, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.