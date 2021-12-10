Финляндия приняла решение закупить для своих ВВС истребители F-35A у США

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Финляндия для обновления своих ВВС закупит многофункциональные истребители F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin. Об этом сообщило в пятницу финское правительство.

"Правительство Финляндии 10 декабря дало разрешение логистическому подразделению Вооруженных сил страны подписать контракт с правительством США на приобретение Финляндией многофункциональных истребителей. Истребителями, которые заменят [находящиеся на вооружении финских ВВС в настоящее время] [F/A-18] Hornet, будут F-35A Lightning II [производства] компании Lockheed Martin", - говорится в сообщении. Всего будет закуплено 64 самолета.

Финляндия ранее направила нескольким компания приглашение на участие в тендере по замене своих истребителей F/A-18 Hornet, которые находятся на вооружении с 1995 года. Прислать свои варианты было предложено производителям из четырех стран: Великобритании, Швеции, Франции и США. Речь идет о нескольких марках истребителей - Boeing F/A-18, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen. В апреле этого года страна получила от компаний окончательные предложения о покупке истребителей.

Тендер был объявлен еще в 2018 году, когда командование Вооруженных сил Финляндии запросило у компаний из четырех стран предварительную информацию о нескольких выпускаемых ими моделях истребителей. На приобретение новых самолетов планируется потратить около €9,4 млрд.

Срок эксплуатации нынешних 64 F/A-18 Hornet, приобретенных в 1995 году, истечет в 2030-м.