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США ввели санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина

Вашингтон считает, что институт помогал с выдачей "сотен студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР в России"
Ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин
© Артем Геодакян/ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина, которых Вашингтон считает связанными с организацией работы в РФ трудовых мигрантов из КНДР. Соответствующее уведомление размещено в пятницу на сайте американского ведомства.

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В нем утверждается, что Европейский институт ЮСТО помогал с выдачей "сотен студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР в России".

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении еще 14 физических лиц из КНДР, Китая, Мьянмы и Бангладеш, а также девяти организаций, в том числе генпрокуратуры КНДР, военных структур Мьянмы и Бангладеш, компаний из Китая и КНДР.​​​​​​

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