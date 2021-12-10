США ввели санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина, которых Вашингтон считает связанными с организацией работы в РФ трудовых мигрантов из КНДР. Соответствующее уведомление размещено в пятницу на сайте американского ведомства.

В нем утверждается, что Европейский институт ЮСТО помогал с выдачей "сотен студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР в России".

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении еще 14 физических лиц из КНДР, Китая, Мьянмы и Бангладеш, а также девяти организаций, в том числе генпрокуратуры КНДР, военных структур Мьянмы и Бангладеш, компаний из Китая и КНДР.​​​​​​