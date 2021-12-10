В ДНР заявили о гибели военнослужащего от взрыва сброшенного с беспилотника ВСУ боеприпаса

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб и еще один получил ранения при обезвреживании боеприпаса, который был сброшен с украинского беспилотника в жилой застройке поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка. Об этом в пятницу сообщили в Народной милиции ДНР.

"Боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко в очередной раз применили беспилотник типа "Октокоптер" с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты "Трудовская" Донецка. Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими Народной милиции ДНР. В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что отсутствие жесткой реакции со стороны международных наблюдателей порождает у украинских силовиков "чувство полной безнаказанности и побуждает их к совершению новых преступлений". "Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР", - указано в сообщении.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещено использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять их в рамках своей деятельности. Меры также включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.