Президент Грузии заявила, что начнет общенациональный диалог для преодоления разногласий

ТБИЛИСИ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Об этом она заявила в пятницу на организованном США "Саммите за демократию".

"Как президент Грузии я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональную дискуссию с участием всего общества, чтобы найти способ достичь общего понимания нашей новейшей истории, помочь преодолеть боль и двигаться вперед", - сказала Зурабишвили в пятницу в ходе своего видеообращения.

Глава государства отметила, что без осмысления прошлого невозможно говорить о настоящем. "Пока мы не заговорим о прошлом и не поймем, что произошло, мы не сможем обновить связи друг с другом", - заключила она.

В последнее время в Грузии наблюдается поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и крупнейшего оппозиционного объединения "Единое национальное движение". Партнеры Грузии за рубежом часто указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, 6 декабря призвал грузинские власти к всеобщему примирению, однако руководство страны не верит в искренность бывшего главы государства.

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря проходит в формате видеоконференции, 110 государств и территорий.