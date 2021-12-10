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МИД Армении: новая региональная платформа по Закавказью не должна дублировать другие

В Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3", которая подразумевает участие Азербайджана, Армении и Грузии с одной стороны и России, Турции, Ирана с другой

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Повестка региональной консультативной платформы не должна дублировать другие международные форматы. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян в Москве на первом заседании региональной платформы сотрудничества в формате "3+3" по Закавказью с участием Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян подтвердил позицию армянской стороны о том, что повестка региональной консультативной платформы должна быть направлена на формирование взаимовыгодного регионального сотрудничества. Необходимо отказаться от дублирования других международных платформ, в том числе мандатов по урегулированию конфликтов", - говорится в сообщении.

В пятницу в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3", которая подразумевает участие Азербайджана, Армении и Грузии с одной стороны и России, Турции, Ирана с другой. Российскую сторону на заседании представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Азербайджан, Армения и Турция также были представлены на уровне заместителей министров иностранных дел, от Ирана на встрече присутствовал гендиректор МИД. Как проинформировали ранее в МИД России, в ходе заседания обсуждались "перспективы развития многопланового регионального сотрудничества".

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".

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