Новый спецпредставитель генсека ООН провел первые встречи с лидерами общин Кипра

НИКОСИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Новый специальный представитель генерального секретаря ООН на Кипре канадец Колин Стюарт провел в пятницу свои первые встречи с лидером греков-киприотов, президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов, президентом самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, выслушав от обеих сторон их традиционные доводы о том, как следует выстраивать процесс кипрского урегулирования. Об этом сообщают канцелярии лидеров обеих общин.

Анастасиадис написал после встречи в Twitter о приверженности греко-кипрской стороны возобновлению переговоров об урегулировании на острове на базе положений, прописанных в резолюциях ООН, в которых сказано, что на Кипре должна быть сформирована двузональная и двухобщинная федерация. "Мы продолжаем наши усилия по возобновлению переговорного процесса при полном соблюдении давно определенных основ урегулирования с целью воссоединения нашего острова и его жителей", - говорится в твите президента.

В заявлении официального представителя кипрского правительства в ранге министра Мариоса Пелеканоса было сказано, что президент проинформировал Стюарта "о незаконных действиях Турции и турко-кипрской стороны на море и на суше и особо отметил необходимость обратить вспять преступные действия, совершенные в Вароше". Здесь греко-кипрская сторона имела в виду проведение Анкарой буровых работ на газовом месторождении внутри границ исключительной экономической зоны Республики Кипр, а также открытие для туристов части кварталов Вароши - курортного района Фамагусты, который, согласно резолюциям ООН, должен оставаться нетронутым до возвращения в него греко-кипрских собственников, изгнанных оттуда в 1974 году. Пелеканос также сообщил, что Анастасиадис принял приглашение Стюарта участвовать в приеме, который будет устроен в штаб-квартире Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) в предстоящий вторник.

Затем спецпредставитель генсека ООН отправился из греческой части Никосии в турецкую, где встретился с Татаром, который настаивал на обязательном признании международным сообществом равного суверенитета греческой и турецкой общин Кипра. "Чтобы начались переговоры [между общинами], необходимо признать наш суверенитет", - сказал лидер турок-киприотов. Татар также заявил о невозможности согласиться с таким решением кипрской проблемы, при которой турки-киприоты, по его словам, подвергались бы давлению со стороны греко-кипрского большинства внутри единого федеративного государства. Лидер турок-киприотов также позитивно откликнулся на приглашение Стюарта принять участие в приеме во вторник.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату.