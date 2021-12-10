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В НАТО не намерены идти на компромисс с РФ по поводу права Киева присоединиться к альянсу

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. НАТО не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу", - заявил он, отвечая на вопрос, готов ли альянс отказаться от обещания "со временем принять" Украину и Грузию в НАТО, которое лидеры альянса дали Киеву и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 году. О необходимости дезавуировать это решение саммита НАТО ранее в пятницу заявил МИД РФ.

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УкраинаСШАГрузияГерманияРоссияСтолтенберг, ЙенсШольц, Олаф
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