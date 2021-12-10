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Кризис на Украине

Канцлер ФРГ высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу

Как отметил Олаф Шольц, в рамках этого формата были достигнуты "четкие договоренности, которые должны быть реализованы"

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. "Нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта на Украине имеет большую важность, его нужно использовать для решения нынешних разногласий. Об этом заявил в пятницу в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Нормандский формат" имеет важность, мы хотим использовать его в будущем", - сказал он.

По словам канцлера, в рамках этого формата были достигнуты "четкие договоренности, которые должны быть реализованы".

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

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УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеШольц, Олаф
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