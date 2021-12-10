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США не могут сказать, каким будет формат диалога по поставленным РФ вопросам безопасности

Как отметили в Белом доме, "форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют уже примерно 70 лет"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут пока точно сказать, каким будет формат переговоров по поставленным Россией вопросам безопасности в Европе. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили о встречах между США, другими странами НАТО и Россией по вопросам безопасности в Европе. "Россия может выражать обеспокоенность, мы можем выражать свою [обеспокоенность], Европа может выражать свою обеспокоенность - в этом весь смысл диалога и дискуссии. У меня нет информации о том, в каком формате они [переговоры] могут проходить <...>. Важно отметить, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют уже примерно 70 лет", - отметила Псаки.

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СШАРоссияПсаки, Джен
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