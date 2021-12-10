Нового посла США в Турции привели к присяге

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела в пятницу к присяге нового американского посла в Турции Джеффа Флейка. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома. На ней присутствовали в том числе супруга Флейка и пара его друзей.

В 2013-2019 годах Флейк был членом Сената Конгресса США. Представлял в верхней палате Конгресса штат Аризона. Является членом Республиканской партии США.