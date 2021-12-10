Медведчук заявил, что Зеленский не воспользовался окном возможностей по Донбассу

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский за 2,5 года, которые он возглавляет государство, не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации в Донбассе, однако оно еще остается открытым. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу в интервью телеканалу UkrLife.

"Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, <…> он мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений", - сказал Медведчук.

Политик назвал переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, а также Байдена и Зеленского "попыткой в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе". В то же время Медведчук поставил под сомнение то, что эти переговоры могут пробудить политическую волю украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений. "Байден выразил поддержку и стремление оказать содействие в выполнении минских соглашений Киевом. И вот это очень важно, потому что раньше США занимали такую позицию: говорили о том, что минские соглашения не выполняет Россия, и на этом ставили точку", - подчеркнул политик.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политических положений документа.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.