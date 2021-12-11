Главы МИД стран G7 обсудят в Ливерпуле Россию, Украину, права человека и пандемию

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи (G7) начинается в субботу в английском Ливерпуле. Как сообщают участники мероприятия, которое пройдет в очном формате, в центре внимания министров будет ситуация на Украине, взаимодействие с Россией, защита прав человека по всему миру и борьба с пандемией.

Ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс на текущей неделе проинформировала, что Вашингтон в рамках предстоящей встречи прежде всего ожидает обсуждения якобы планируемого Россией наступления на Украину. "Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим", - утверждала она.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы ясно дать понять, что, когда поведение России выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, придется платить за это. Так что мы будем обсуждать это. Думаю, очевидно, что у нас с союзниками по G7 имеется единство целей относительно данных опасений", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя повестку заседания глав МИД "семерки".

Ожидается, что в коммюнике по итогам встречи в Ливерпуле министры стран G7 укажут на недопустимость эскалации конфликта в Донбассе. Тональность будущего документа заложена в заявлении лидеров пяти государств G7 (Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ), выпущенном после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 7 декабря. В этом заявлении Вашингтон и его европейское союзники выразили "безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", отметив, что "Россия должна снизить напряженность и искать дипломатическое решение, в том числе в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Бойкот Олимпиады и экономика

В сообщении, распространенном МИД председательствующей в "семерке" Великобритании в преддверии встречи, подчеркивается, что страны также намерены обсудить экономическую устойчивость на фоне выявления омикрон-штамма коронавируса, технологическое сотрудничество и укрепление отношений в сфере безопасности. Согласно сообщениям в СМИ, министры иностранных дел в Ливерпуле планируют поднять вопрос о совместном дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающем отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом американские спортсмены участие в Играх примут. Вашингтон уведомил о своих планах союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

По данным японских СМИ, Токио не очень стремится отправлять в столицу КНР членов правительства и других высокопоставленных чиновников, однако окончательное решение еще не принято. При этом Франция, также являющаяся членом G7, дипломатический бойкот объявлять не планирует.

Приглашенные участники

Встреча глав МИД "семерки" на северо-западе Англии пройдет с 11 по 12 декабря в здании Музея Ливерпуля. На мероприятие также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Программа первого дня подразумевает обсуждение "вопросов геополитики и безопасности", экономического партнерства, а также проведение двусторонних контактов. Страны АСЕАН подключатся к переговорам 12 декабря: они примут участие в дискуссиях об укреплении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере здравоохранения и борьбы с гендерным неравенством.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в свою очередь провели саммит 11-13 июня в графстве Корнуолл.