СМИ: хуситы сбили в Йемене разведывательный беспилотник американского производства

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о перехвате и уничтожении в Йемене разведывательного беспилотного летательного аппарата (БЛА) американского производства Scan Eagle. Об этом со ссылкой на заявление ВС мятежников сообщил в пятницу вечером телеканал Almasirah.

"Наша система ПВО смогла сбить самолет-разведчик американского производства Scan Eagle", - указывается в коммюнике. В нем также утверждается, что беспилотник был перехвачен в районе Сирва провинции Мариб, где уже долгое время идут ожесточенные бои между хуситами и формированиями международно признанного правительства Йемена. Кому именно принадлежал летательный аппарат, не уточняется.

Это уже не первый раз, когда мятежники рапортуют о перехватах Scan Eagle. Только минувшим летом они заявляли по меньшей мере о двух сбитых аппаратах этого типа.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.