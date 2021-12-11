Четырех человек осудили по делу о пожаре в ночном клубе в Бразилии в 2013 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 декабря. /ТАСС/. Суд бразильского Порту-Алегри в пятницу признал четырех человек виновными по делу о пожаре в ночном клубе Kiss в 2013 году. В результате той трагедии погибли 242 человека, напоминает телеканал Globo.

По итогам почти девяти лет следствия и 10 дней судебных заседаний виновными в убийстве были признаны двое владельцев ночного клуба, а также участник и администратор выступавшей в тот вечер с концертом группы. Первые получили 19 лет и 22 года заключения под стражей, последним присяжные назначили по 18 лет тюрьмы.

Пожар в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария (штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны) произошел около трех часов утра 27 января 2013 года в разгар дискотеки, на которую собрались студенты местного университета. По свидетельству спасшихся, возгорание возникло во время выступления музыкальной группы после того, как на сцене устроили пиротехническое шоу. От искр загорелась звукоизоляция на потолке. В заполненном людьми помещении началась паника и давка. В ночном клубе в тот момент могли находиться, по разным данным, от 500 до 2 тыс. человек.

Трагедия в Санта-Марии стала вторым крупнейшим по числу жертв подобным событием в истории страны. В 1961 году в результате пожара в цирке города Нитерой в штате Рио-де-Жанейро погибли 503 человека.