Премьер Польши призвал Россию решить, будет она с Европой или против нее

РИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Россия должна решить, быть ли с Европой или против нее, и пока выбирает конфликт. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в La Repubblica интервью.

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. [Президент РФ] Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.

Он отметил, что "Европа не хочет конфликта с Россией". "Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едины. Время уступок истекло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - сказал Моравецкий.

В отношении состоявшейся по видеосвязи беседы Путина с президентом США Джо Байденом польский премьер сказал, что "был бы благодарен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой". "Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя и политика уступок не действует", - добавил Моравецкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".