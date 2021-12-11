В Баку высказались за скорейшее начало переговоров по делимитации границы с Арменией

БАКУ, 11 декабря. /ТАСС/. Азербайджан выступает за скорейшее начало переговоров по делимитации границы с Арменией. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД республики в связи с напряженностью, возникшей в последние дни на границе двух стран.

"В последние дни Вооруженные силы (ВС) Армении продолжили провокации, вызвавшие напряженность на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы. <…> Выдвинутые МИД Армении обвинения против Азербайджана в нарушении суверенной территории этой страны абсолютно безосновательны. Именно для того, чтобы предотвратить подобные фальшивые обвинения, Азербайджан выступает за скорейшее начало переговоров по делимитации границы двух стран", - говорится в заявлении МИД.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, "продолжение Арменией провокационной деятельности, в частности, накануне московской встречи консультативного механизма в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, от участия в формате отказалась Грузия - прим. ТАСС) демонстрирует агрессивную позицию этой страны и наносит вред усилиям по построению мира в регионе".

"Если Армения действительно хочет мира стабильности в регионе, то тогда должна сделать реальные шаги в направлении нормализации отношений и положить конец имитациям", - отмечается в заявлении.

МИД Азербайджана призвал армянскую сторону "отказаться от попыток препятствовать процессу построения мира, целенаправленно создавая напряженность в регионе, и полностью выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с трехсторонними заявлениями".

Напряженность на границе

Ситуация на границе Азербайджана и Армении остается напряженной уже два дня. В четверг и пятницу Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций ВС страны на кельбаджарском участке госграницы с Арменией, в результате перестрелки 9 декабря был убит азербайджанский военнослужащий.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.