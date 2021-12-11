Франция и Греция парафировали соглашение о поставке трех французских фрегатов

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Соглашение между Парижем и Афинами о поставке трех фрегатов для ВМС Греции было недавно подтверждено и нет риска его отмены в виду предложения США. Об этом заявили в субботу в Министерстве вооруженных сил Франции.

"С тех пор как мы начали переговоры с греческой стороной, американское предложение больше не рассматривается. Более того, мы подписали договор, он был парафирован несколько дней назад", - приводит агентство France-Presse заявление министерства. Как уточняет агентство, в греческом оборонном ведомстве также подтвердили, что соглашение вступило в силу и будет выполняться.

Заявление прозвучало на фоне обнародованного Пентагоном в пятницу решения администрации США продать Греции новые многоцелевые корабли типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также осуществить модернизацию фрегатов типа MEKO, которые уже состоят на вооружении греческого флота. Греция, согласно этим данным, запросила покупку четырех новых кораблей типа MMSC и сопутствующих вооружений и техники. Сумма этого контракта должна составить $6,9 млрд.

В Министерстве вооруженных сил Франции в свою очередь заверили, что американцы предупредили их о готовящемся заявлении. В соответствующем послании власти США подчеркнули, что сообщают об этом заранее "в рамках поддержания хороших отношений после проблемы с AUKUS". В Париже считают, что это формальное заявление в рамках административной процедуры и Вашингтон "не демонстрирует желания идти дальше".

Греция укрепляет свою обороноспособность на фоне напряженности с Турцией в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в сентябре 2020 года в программной речи заявил, что Греция намерена приобрести 18 истребителей Rafale и четыре новейших многоцелевых фрегата, а также модернизировать четыре фрегата MEKO, которые уже имеются у флота. Вместе с новыми кораблями поступят четыре военно-морских вертолета Romeo. Арсенал вооруженных сил пополнится противотанковыми средствами для армии, сверхмощными торпедами для ВМС и управляемым оружием для ВВС, а личный состав вооруженных сил обновится благодаря принятию на службу 15 тыс. человек, сказал премьер. Он также заявил об укреплении оборонной промышленности страны и вложении средств в защиту передаваемой вооруженными силами информации от гибридных кибератак.

28 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции с Мицотакисом, объявил о заключении соглашения на поставку Греции трех фрегатов. Макрон уточнил, что подписал с премьер-министром Греции контракт на поставку трех фрегатов Belharra с опционом на четвертый.

Скандал с AUKUS

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом своего посла в Соединенных Штатах для консультаций в Париж.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBC, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.

Китай отреагировал крайне негативно на планы создания нового альянса. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.