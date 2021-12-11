AFP: вооруженные силы ДР Конго и Уганды в ходе операции захватили 34 террориста

ПРЕТОРИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 34 боевика из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) были захвачены регулярными подразделениями Уганды и Демократической Республики Конго (ДРК) в проведенной 30 ноября совместной операции на востоке ДРК. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse со ссылкой на совместное коммюнике вооруженных сил ДРК и Уганды.

"В ходе операции уничтожены также четыре базы АДС, освобожден 31 заложник", - отмечается в документе. О количестве ликвидированных боевиков и возможных потерях правительственных сил в коммюнике не сообщается. В нем однако подчеркнуто, что в районе, где проводилась операция, сейчас сохраняется спокойная обстановка, войска заняты созданием инфраструктуры в целях обеспечения безопасности. ДРК и Уганда имеют общую границу протяженностью в 877 км.

Утром 30 ноября подразделения правительственных сил Уганды и ДРК нанесли совместные воздушные и артиллерийские удары по базам АДС, находящимся на конголезкой территории. После этого в район боевых действий были направлены армейские части для разгрома террористических групп.

Одной из причин проведенной операции стала активизация боевиков АДС в Уганде. Они провели минувшей осенью серию взрывов в угандийской столице Кампале и ее пригородах. В ряде случаев были задействованы террористы-смертники.

Группировка АДС была сформирована на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская организация, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах республики.

По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. мирных жителей. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).