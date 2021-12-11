Замглавы Конституционного суда Украины избран членом Венецианской комиссии

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Конституционного суда (КС) Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право"), сообщила в субботу пресс-служба суда.

"Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро комиссии, которое является ее главным руководящим органом", - отмечается в сообщении КС.

"В настоящее время обновленный состав Бюро следующий: президент - представитель от Франции, три вице-президента - представители от Исландии, Мальты и Германии, четыре других члена комиссии - представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины", - добавили в пресс-службе КС.

Головатый с 1995 по 2008 год был членом парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), занимал должности председателя комитета по правилам процедур и иммунитетов, комитета по юридическим вопросам и правам человека, мониторингового комитета. С 1995 по 2001 год и в 2005-2009 годах был членом Венецианской комиссии. В 1997-2001 годах - вице-президент Венецианской комиссии. Занимал пост министра юстиции Украины в 1995-1997 и 2005-2007 годах. С января 2010 по январь 2013 - представитель ПАСЕ в Венецианской комиссии.

В декабре 2017 года Головатого избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил Головатого судьей КС Украины. 17 сентября 2019 года он стал заместителем главы КС.