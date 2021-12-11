Глава британского МИД призвала коллег по G7 сообща защищаться от враждебных сил

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала коллег из стран G7, собравшихся в субботу на двухдневную встречу в Ливерпуле, сплотиться перед лицом враждебных сил, пытающихся ограничить пространство свободы и демократии в мире. С такими словами министр выступила на открытии утренней пленарной сессии.

"Нам необходимо продемонстрировать положительный, проактивный подход, повышая собственную безопасность и конкурентоспособность, а также обеспечивая себе лучшие возможности, чтобы отстаивать те ценности, в которые мы верим, - сказала Трасс, отрывок из выступления которой показал телеканал Sky News. - Мы должны защищать себе от растущей угрозы со стороны враждебных сил и тесно сплотиться в противостоянии агрессорам, пытающимся ограничить пространство свободы и демократии", - сказала Трасс, добавив, что для этого члены G7, а также другие страны, разделяющие демократические идеалы, "должны выступать единым голосом".

Ранее Трасс неоднократно заявляла, что Соединенное Королевство стремится создать "международную сеть свободы", в которую войдут страны, разделяющие западные ценности и стремящиеся защищать демократию. По словам Трасс, это объединение будет поощрять "близкие по духу государства работать вместе с позиции силы".

Рассказывая о целях совещания министров в преддверии его начала, Трасс пообещала призвать страны G7 выступать единым фронтом в свете ситуации на Украине, а также оказать поддержку в области безопасности и экономики государствам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру. Как сообщили в Форин оффисе и Госдепартаменте США, в ходе встречи будут обсуждаться отношения с Китаем и Россией, ситуация на Западных Балканах, политические кризисы в Мьянме и Эфиопии, а также ход переговоров по ядерной программе Ирана.

На мероприятие, которое проходит в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Программа первого дня подразумевает обсуждение "вопросов геополитики и безопасности", экономического партнерства, а также проведение двусторонних контактов. Страны АСЕАН подключатся к переговорам 12 декабря: они примут участие в дискуссиях об укреплении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере здравоохранения и борьбы с гендерным неравенством.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры неформального объединения в свою очередь провели саммит 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.