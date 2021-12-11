Блинкен обсудил с главами МИД Великобритании и ФРГ ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле обсудил с главами МИД Великобритании и ФРГ Элизабет Трасс и Анналеной Бербок ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения координации действий США и Великобритании для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины", - сказал дипломат. Он добавил, что главы внешнеполитических ведомств США и ФРГ "обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и согласились с необходимостью решительного ответа в случае эскалации со стороны Москвы". Оба разговора состоялись в пятницу, в преддверии встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.