Блинкен обсудил с главами МИД Великобритании и ФРГ ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле обсудил с главами МИД Великобритании и ФРГ Элизабет Трасс и Анналеной Бербок ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения координации действий США и Великобритании для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины", - сказал дипломат. Он добавил, что главы внешнеполитических ведомств США и ФРГ "обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и согласились с необходимостью решительного ответа в случае эскалации со стороны Москвы". Оба разговора состоялись в пятницу, в преддверии встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.
Блинкен также обсудил с министрами борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и важность того, чтобы Сенат Конгресса США как можно быстрее одобрил кандидатуры американских послов в Лондоне и Берлине. В беседе с Трасс госсекретарь также поднял тему иранской ядерной программы, отметил Прайс.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.