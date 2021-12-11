Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с дезинформацией из России

АФИНЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с ложными новостями, нацеленный на противодействие фейковым новостям о коронавирусе и "дезинформации из России". Об этом заявил в пятницу на презентации проекта американский посол в Греции Джеффри Пайетт. Его выступление опубликовано на сайте посольства США в Греции.

Пайетт сообщил, что финансирование для DisinfoHacks предоставил Центр глобального взаимодействия госдепартамента (State Department`s Global Engagement Center, GEC). "Мы считаем, что хорошо информированные граждане являются ключом к функционированию наших демократических институтов, - сказал посол. - Дезинформация стала одной из величайших проблем, с которыми сталкиваются наши демократии".

Среди партнеров посольства посол назвал профессора Никоса Панайоту из Университета имени Аристотеля в Салониках, являющегося также президентом созданного при этом учебном заведении Глобального центра сети цифровых коммуникаций (Digital Communication Network Global Hub), профессора Бетти Цакаресту из афинского Университета политических и социальных наук Пантеон, Василиса Цулиса из НПО "Технология молодежного предпринимательства"(Youth Entrepreneurship Technology) в Салониках. По словам Пайетта, поддержку проекту оказали некоммерческие организации Found.ation и SocialInnov. "Я очень горжусь тем, что нам удалось создать успешную программу GEC здесь, в Греции", - сказал посол.