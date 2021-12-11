Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с дезинформацией из России

АФИНЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с ложными новостями, нацеленный на противодействие фейковым новостям о коронавирусе и "дезинформации из России". Об этом заявил в пятницу на презентации проекта американский посол в Греции Джеффри Пайетт. Его выступление опубликовано на сайте посольства США в Греции.
Пайетт сообщил, что финансирование для DisinfoHacks предоставил Центр глобального взаимодействия госдепартамента (State Department`s Global Engagement Center, GEC). "Мы считаем, что хорошо информированные граждане являются ключом к функционированию наших демократических институтов, - сказал посол. - Дезинформация стала одной из величайших проблем, с которыми сталкиваются наши демократии".
Среди партнеров посольства посол назвал профессора Никоса Панайоту из Университета имени Аристотеля в Салониках, являющегося также президентом созданного при этом учебном заведении Глобального центра сети цифровых коммуникаций (Digital Communication Network Global Hub), профессора Бетти Цакаресту из афинского Университета политических и социальных наук Пантеон, Василиса Цулиса из НПО "Технология молодежного предпринимательства"(Youth Entrepreneurship Technology) в Салониках. По словам Пайетта, поддержку проекту оказали некоммерческие организации Found.ation и SocialInnov. "Я очень горжусь тем, что нам удалось создать успешную программу GEC здесь, в Греции", - сказал посол.
Глава диппредставительства отметил, что презентация проекта "знаменует собой кульминацию многих месяцев планирования и координации" со стороны партнеров. "Я должен отдать им должное. Они откликнулись на наш призыв к новым подходам к борьбе с дезинформацией в Греции".
В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. "Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и [информационное агентство] Блумберг, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют, - сказал представитель Кремля. - Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования".
Песков не исключил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". "Имеются в виду агрессивные [помыслы] в плане возможного желания решить проблему юго- востока силовыми методами", - пояснил пресс-секретарь президента.