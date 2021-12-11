Военные ДНР обезвредили украинский беспилотник

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) обезвредили беспилотник, с помощью которого Вооруженные силы Украины готовили удары по инфраструктуре Донецка. Об этом в субботу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

"Вчера подразделения РЭБ и ПВО Народной милиции предотвратили еще один террористический акт, готовившийся украинскими силовиками в отношении жителей Донбасса", - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей. По его словам, Народная милиция "при помощи станции радиоэлектронного подавления Terrikon M2N в районе поселка шахты "Октябрьская" в Донецке обнаружила и посадила беспилотник типа Valkyrie.

Предполагается, что с помощью БПЛА украинская сторона вела разведку и собирала данные для ведения огня. "В ходе расшифровки информации установлено, что очередным объектом для нанесения удара, вероятнее всего, была городская больница №21. Она расположена недалеко от места принудительной посадки беспилотника", - отметил Басурин.

Накануне сообщалось, что один военнослужащий ДНР погиб и еще один получил ранения при обезвреживании боеприпаса, который был сброшен с украинского беспилотника в жилой застройке поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещено использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять их в рамках своей деятельности. Меры также включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.