СМИ: в ВС Ирана заявили, что агрессия США и Израиля обойдется дорогой ценой

ТЕГЕРАН, 11 декабря. /ТАСС/. Возможная агрессия со стороны США и Израиля против Ирана обойдется им дорогой ценой. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный источник в вооруженных силах исламской республики, слова которого приводит в субботу агентство Nournews.

"Если агрессор создаст условия, чтобы военное командование [Ирана] испытало свои ракеты на реальных мишенях, то он заплатит большую цену", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном ударе США и Израиля по ядерным объектам исламской республики в случае провала переговоров по ядерной сделке.

Ранее агентство Reuters сообщало, что министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц в ходе встречи в четверг должны были затронуть вопрос о проведении совместных военных маневров с целью подготовки к нейтрализации ядерных объектов Ирана на случай, если переговоры по иранской ядерной сделке завершатся безрезультатно.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной раунд. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.