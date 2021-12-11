Кандидат от "Республиканцев" пообещала бороться за суверенитет Франции и против миграции

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" на предстоящих в 2022 году выборах президента Франции Валери Пекресс пообещала участникам первого митинга в свою поддержку бороться за суверенитет и ценности республики, а также заявила о планах по борьбе с нелегальной миграцией.

"В душе я - женщина мира, но я буду военным лидером, когда Франции будет угрожать опасность", - заверила она. Пекресс пообещала, что, в случае избрания, она со сторонниками сможет "восстановить Францию за 5 лет" и "сделать Францию первой европейской нацией в течение 10 лет".

"Мы сможем восстановить Францию за 5 лет и сделать Францию первой европейской нацией в течение 10 лет, это цель нашего проекта, - сказала Пекресс. - Франция должна быть великой. Я хочу, чтобы она была суверенной, не вассалом США и не заложником Турции, не задним двором Китая и не была на вторых ролях в Европе".

Кандидат от "Республиканцев" пообещала "остановить бесконтрольную миграцию" и принять для этого все необходимые меры, а также "уничтожить гетто и остановить рост радикального исламизма", отметив несправедливость критики властей со стороны тех, кто "пользуется щедростью" Франции. Пекресс выразила поддержку силам правопорядка в борьбе с беззаконием и "сепаратизмом" в виде нелегальных блокпостов на границах городских районов. Она также заявила, что "во Франции женщины должны быть свободны, а законы республики - соблюдаться".

Пекресс пообещала бороться за лучшие условия труда, достойные зарплаты и достойное будущее для детей. Также она заявила о намерении "модернизировать государство" и избавиться от лишней бюрократии. "Мы дадим компаниям право отказаться от 35-часовой недели. Мы будем бороться за то, чтобы труд оплачивался больше, чтобы наших соотечественников уважали за их работу. Мы спасем наши пенсии с постепенным переходом к 65 годам", - сказала она.

Позиции "Республиканцев"

Пекресс вновь заявила о "возвращении правых", благодаря определению кандидата от партии и пообещала, что она и ее четыре оппонента на внутрипартийном голосовании будут поддерживать друг друга на протяжении кампании. Директора их политических кампаний должны примкнуть к команде Пекресс. "Это будет Эмманюэль Макрон или мы", - подчеркнула она.

В связи с ухудшением санитарной обстановки в стране, количество участников мероприятия было ограничено, кадры выступления Пекресс транслировала онлайн пресс-служба партии. Вместимость зала в конференц-центре Maison de la Mutualite, где проходил митинг, составляет около 1,7 тыс. человек. Мероприятие прошло спокойно, выступление кандидата длилось около 45 минут.

Согласно опросам общественного мнения, Валери Пекресс может занять второе место по итогам первого тура, запланированного в апреле 2022 года. Первое место опросы отдают действующему главе государства Эмманюэлю Макрону, который пока еще формально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. С небольшим отрывом от кандидата "Республиканцев" на третьем месте в виртуальном первом туре находится кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Эрик Земмур, чей рейтинг стремительно рос с октября до начала декабря, сейчас претендует лишь на четвертое место по итогам первого тура.

Прогнозы на исход второго тура пока не столь однозначны. В то время, как опрос социологической службы Elabe обещает Пекресс победу, остальные опросы пока еще показывают небольшое преимущество Макрона.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года. Второй тур, если в первом никто из кандидатов не получит абсолютного большинства, состоится 24 апреля.