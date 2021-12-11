Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился за "излишнюю эмоциональность"

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность".

"Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", - написал он в субботу в Facebook.

Гогилашвили добавил, что согласен с решением министра внутренних дел Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство. "Готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать проведению производства", - отметил замминистра.

Ранее в субботу Монастырский направил представление правительству, где потребовал отстранить Гогилашвили от должности и инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции в Донбассе. Этому предшествовало видео в украинских СМИ, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов в грубом тоне разговора с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки, заявил, что он замминистра и не должен терять время на блокпосту.