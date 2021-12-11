Оман ввел безвизовый режим для туристов из Ирана

ТЕГЕРАН, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Омана ввели безвизовый режим для граждан Ирана на срок до 14 дней. Об этом сообщила в субботу пресс-служба посольства республики в Маскате.

"Сообщаем нашим соотечественникам, что для поездки иранских граждан в Оман, которая длится менее 14 дней, виза не требуется", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство Tasnim. Отмечается, что после 14 дней пребывания на территории страны иранцы могут получить туристическую визу в аэропорту Маската на один месяц.

В сентябре 2019 года правительство Ирана отменило на постоянной основе визы на въезд в страну для подданных Омана. Решение было принято в связи с дружественными отношениями правительств двух стран.