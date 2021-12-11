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Италия настаивает на многостороннем подходе при решении глобальных кризисов

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отметил, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 "представляет собой важный уровень координации между союзниками"

РИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Италия выступает за многосторонний подход при решении глобальных вопросов. С таким заявлением в субботу выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по итогам первого дня встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле.

"Встреча [глав внешнеполитических ведомств] G7 в Ливерпуле представляет собой важный уровень координации между союзниками, инвестирующими в многосторонний подход к решению глобальных кризисов", - приводит слова министра агентство ANSA.

Ди Майо добавил, что в субботу главы МИД обсудили многие международные вопросы, включая Ливию, положение дел в Средиземноморье, ситуацию на Украине и климатические проблемы. "Италия убеждена, что единственным способом разрешения конфликтов является многосторонний подход", - указал он.

Встреча глав МИД стран Группы семи началась в субботу в Ливерпуле. На повестке дня ряд тем, включая ситуацию на Украине, отношения с Россией и Китаем. На мероприятие, которое проходит в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры стран, входящих в Группу семи, провели саммит 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.

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