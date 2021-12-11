Блинкен обсудил с главой МИД Италии ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле в субботу договорился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо продолжать консультироваться по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили общую обеспокоенность наращиванием Россией вооруженных сил на границе с Украиной, отметили свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снижения напряженности и возвращения к дипломатии". "Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС о скоординированном и всеобъемлющем подходе [по ситуации вокруг Украины]", - отметил дипломат.

Блинкен и Ди Майо также "обсудили вопросы безопасности в Средиземноморье и подтвердили свою поддержку ливийских политических лидеров, предпринимающих меры, необходимые для проведения национальных парламентских и президентских выборов 24 декабря". Разговор состоялся на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.