Досрочное голосование на выборах президента Приднестровья завершилось

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. На выборах президента Приднестровья досрочно проголосовало почти 8 тыс. избирателей, сообщила в субботу Центральная избирательная комиссия непризнанной республики.

"Досрочное голосование завершилось, за шесть дней свой выбор сделали 7 799 граждан республики", - говорится в сообщении на сайте комиссии. В нем отмечено, что это более чем в два раза больше, чем на прошлых выборах в 2016 году.

Также ЦИК сообщил, что в основной день голосования - 12 декабря - международное наблюдение за выборами будет вестись несмотря на то, что власти Молдавии отказали во въезде в страну ряду наблюдателей из России. "ЦИК и руководство республики предоставят все необходимые организационно-технические и правовые условия для того, чтобы международные наблюдатели смогли полноценно выполнять свои задачи и осуществлять объективное и беспристрастное наблюдение", - отмечается в документе.

В пятницу российское посольство в Молдавии сообщило ТАСС, что проясняет обстоятельства инцидентов с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, политологом Наталией Нарочницкой, вместе с которыми в эти дни отказ на молдавской границе получили как минимум 11 общественных деятелей РФ.

Нарочницкая заявила агентству, что видит в своей депортации из Молдавии политическую подоплеку на фоне предстоящих выборов в Приднестровье и рассматривает соответствующие действия молдавской стороны как "укол Приднестровью и России". Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просило международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.

В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района ПМР Сергея Пынзаря.