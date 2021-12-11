Курды передали властям Ирака свыше 100 заключенных, воевавших в рядах террористов

БЕЙРУТ, 11 декабря. /ТАСС/. Курдские формирования на севере Сирии передали в субботу иракским властям свыше 100 заключенных, участвовавших в боевых действиях в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщило агентство Firat, все они являются гражданами Ирака и после разгрома банд ИГ в 2019 году находились в тюрьме Синаа в городе Хасеке (600 км от Дамаска).

По информации агентства, ранее между курдской администрацией и иракским правительством было заключено соглашение о передаче бывших боевиков, которыми теперь займутся судебные органы Ирака. Группа заключенных была доставлена до границы с Ираком под охраной бойцов "Сил демократической Сирии" (СДС), контролирующих северо-восточные районы страны. В ноябре в Хасеке была пресечена попытка организовать побег опасных заключенных, на территории тюрьмы были обнаружены тайники с оружием.

В 2020 году большая группа женщин и детей была вывезена в Ирак из лагеря для перемещенных лиц Эль-Холь. Семьи бывших террористов были расселены там в 2019 году, когда курдские отряды овладели последним оплотом ИГ в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. По признанию представителя СДС Риада Дарара, их содержание стало непосильным бременем для курдской администрации после того, как в Эль-Холь из-за пандемии перестала поступать гуманитарная помощь.

Согласно докладу Независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, в перенаселенном лагере Эль-Холь проживают в условиях антисанитарии 60 тыс. человек, включая 55 тыс. женщин и детей, большинство из них являются гражданами Сирии и Ирака. В лагере существуют проблемы с доступом к образованию и здравоохранению, растет детская смертность. С 2019 года из Эль-Холя были освобождены более 8,5 тыс. сирийцев, включая почти 4,7 тыс. детей. С сентября 2020 года по июнь 2021 года 378 женщин и детей из 13 стран были возвращены на родину.