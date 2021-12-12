Главы МИД Франции и Японии обсудили ситуацию вокруг Ирана

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг Ирана и региональные кризисы стали одними из главных тем на переговорах министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с его японским коллегой Ёсимасой Хаяси, которые состоялись в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Ливерпуле в субботу.

"Насыщенные дискуссии с моим японским коллегой Ёсимасой Хаяси во время [встречи глав внешнеполитических ведомств] G7 в Ливерпуле: партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепление двусторонних обменов, Иран, региональные кризисы и напряженность", - написал Ле Дриан в своем Twitter.

Встреча глав МИД стран Группы семи началась в субботу в Ливерпуле. На повестке дня ряд тем, включая ситуацию на Украине, отношения с Россией и Китаем. На мероприятие, которое проходит в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры стран, входящих в Группу семи, провели саммит 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.