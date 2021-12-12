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Блинкен обсудил с главой МИД Австралии Украину, Тайвань и пандемию

Энтони Блинкен и Марис Пейн подтвердили приверженность совместным усилиям в регионе по восстановлению экономики

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле в субботу обсудил с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн ситуацию вокруг Украины, Тайваня, а также борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся на полях встречи глав МИД стран Группы семи, которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря. "Они выразили обеспокоенность по поводу продолжающейся агрессии России против Украины и вновь заявили о поддержке мирного решения проблем между двумя сторонами Тайванского пролива, не прибегая к угрозам или принуждению, а также подчеркнули важный вклад Тайваня в глобальное развитие здравоохранения", - рассказал дипломат. По его словам, Блинкен и Пейн "подтвердили приверженность совместным усилиям в регионе" по восстановлению экономики и борьбе с пандемией COVID-19. Они также отметили важность того, чтобы Сенат Конгресса США как можно скорее одобрил кандидатуру американского посла в Канберре "в свете масштаба и объема общих проблем, с которыми сталкиваются" обе страны.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Теги
АвстралияСШАПейн, МарисБлинкен, Энтони
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