Премьер Израиля отправится 12 декабря с первым официальным визитом в ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Беннет отправится сегодня с первым официальным визитом в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби. Завтра (13 декабря) ожидается встреча премьер-министра с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в заявлении.

"Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, росту благосостояния и укреплению стабильности [в отношениях] между двумя странами", - добавили в канцелярии. В документе особо отмечается, что это "первый в истории официальный визит израильского премьера в ОАЭ".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а чуть позже - с Суданом и Марокко. До этого у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.