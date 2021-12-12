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Премьер Израиля отправится 12 декабря с первым официальным визитом в ОАЭ

Нафтали Беннет встретится с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Описание
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
© Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Беннет отправится сегодня с первым официальным визитом в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби. Завтра (13 декабря) ожидается встреча премьер-министра с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в заявлении.

"Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, росту благосостояния и укреплению стабильности [в отношениях] между двумя странами", - добавили в канцелярии. В документе особо отмечается, что это "первый в истории официальный визит израильского премьера в ОАЭ".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а чуть позже - с Суданом и Марокко. До этого у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Теги
ОАЭИзраильНахайян, Мухаммед бен Заид, АльБеннет, Нафтали
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