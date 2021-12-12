СМИ: на встрече глав МИД "семерки" могут принять отдельное заявление по России

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи, проводящие встречу в Ливерпуле, готовятся принять отдельное коммюнике, в котором единогласно осудят якобы имеющие место агрессивные действия России в отношении Украины. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила в воскресенье газета La Repubblica.

По ее данным, речь может идти о готовности к введению жестких рестрикций в случае "вторжения на Украину", которые не будут носить превентивный характер. Однако, согласно утверждению того же издания, конкретные экономические санкции перечислить не получится, поскольку для введения ограничительных мер необходимо единодушие в Евросоюзе, где интересы государств-членов разнятся, особенно в контексте газопровода "Северный поток - 2".

На переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшихся на полях встречи "семерки", министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поддержал призыв к России "уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", подтвердив "необходимость отказа Москвы от создания климата напряженности".

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом необходимость сообща "противостоять агрессорам", к числу которых якобы относится РФ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.