Программу визита израильского премьера в ОАЭ сократили из-за омикрон-штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Программа начинающегося в воскресенье первого в истории официального визита премьер-министра Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изменена, а состав делегации, сопровождающей Нафтали Беннета, существенно сокращен из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan .

По ее данным, изменения внесены "в последний момент". Из-за угрозы распространения коронавируса было решено, что в делегацию войдут только руководители высшего звена, а поездка всех остальных лиц, традиционно сопровождающих главу правительства, включая журналистов, отменена.

Ранее в воскресенье канцелярия Беннета проинформировала, что премьер Израиля 12 декабря вылетит с первым в истории официальным визитом в ОАЭ, где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а чуть позже - с Суданом и Марокко. До этого у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.