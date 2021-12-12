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Глава британского МИД заявила, что G7 обеспокоена экономической политикой Китая

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Государства Группы семи (G7) обеспокоены тем, что Китай прибегает к "принуждению" в своей экономической политике. Об этом, выступая в воскресенье на пресс-конференции в рамках встречи руководителей дипведомств в английском Ливерпуле, заявила глава МИД председательствующей в "семерке" Великобритании Лиз Трасс.

"Мы обеспокоены тем, что Китай прибегает к принуждению в своей экономической политике. Мы хотим увеличить охват инвестиционной и торгово-экономической политики демократических государств-единомышленников, которые любят свободу. Поэтому мы увеличиваем объем инвестиций в экономику стран с низким и средним уровнем доходов", - сказала она.

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