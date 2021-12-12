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В МИД Британии заявили, что G7 призывает Иран одобрить сделку по ядерной программе

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Тегеран получил последний шанс сесть за стол переговоров по иранской ядерной программе и должен подойти к процессу со всей серьезностью. Об этом, выступая на пресс-конференции в ходе встречи министров иностранных дел "семерки" в Ливерпуле, заявила глава МИД председательствующей в G7 Великобритании Лиз Трасс.

"Для Ирана это последний шанс сесть за стол переговоров, всерьез занявшись решением этой проблемы, которое должно заключаться в согласовании условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта возможность последняя и крайне важно, чтобы они это сделали. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", - сказала Трасс.

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