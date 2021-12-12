Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции. Об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на предварительные итоги голосования.

В сообщении отмечается, что "победу на референдуме одержали противники независимости". По данным телеканала, после подсчета 88% бюллетеней более 96% участников голосования отвергли идею суверенитета архипелага.

Состоявшийся референдум стал уже третьим за последние годы на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Его итоги подтвердили результаты предыдущих плебисцитов в 2018 и 2020 годах. На этот раз отличительной чертой стала относительно низкая явка избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти вдвое меньше жителей архипелага, чем год назад. Тогда явка составила 85,6%.

В октябре 2020 года после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии также были в большинстве, набрав 53,3% голосов.

Многие сторонники независимости заранее объявили, что не придут в воскресенье на избирательные участки, сославшись на невозможность организации надлежащей кампании в условиях пандемии коронавируса. За соблюдением порядка при проведении голосования наблюдали около 2 тыс. жандармов и полицейских.

Мнение президента

В преддверии референдума президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "какими бы ни были результаты голосования, на следующий день архипелагу и Франции предстоит жить вместе, учитывая в том числе геополитические реалии региона".

Еще в июне представители архипелага договорились с Францией, что после воскресного голосования должен наступить "период стабильности и движения навстречу друг другу". Договоренность предусматривает, что в любом случае в Новой Каледонии пройдет еще один референдум, уточняющий ее статус в составе республики.

Политические аналитики не исключают, что сторонники независимости могут сейчас подставить под вопрос легитимность голосования из-за малой активности избирателей. В канун референдума их лидеры отказались от встречи с прибывшим на остров министром заморских территорий Франции Себастьяном Лекорню.

Первый референдум об отношениях с Францией состоялся в Новой Каледонии в 2018 году. Тогда против отделения архипелага проголосовали 56,7% участников голосования.

Статус архипелага

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых сохраняются сепаратистские настроения.

Проведение трех референдумов по вопросу о независимости было предусмотрено Соглашением Нумеа от 1998 года, регулирующим процесс деколонизации и возможного изменения статуса Новой Каледонии. Этот договор позволил нормализовать обстановку на архипелаге, где коренное меланезийское население в 1980-х годах вело вооруженную борьбу, требуя независимости от Франции.