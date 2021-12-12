В Приднестровье заявили, что продолжат курс на независимость и интеграцию с Россией

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Приднестровье продолжит курс на независимость с последующей интеграцией в состав России. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский после голосования на проходящих здесь в воскресенье президентских выборах.

"Приднестровье продолжит путь, выбранный народом и закрепленный итогами референдума 2006 года", - сказал Красносельский, напомнив, что курс "на независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации" тогда поддержало 97,1% участников плебисцита. Среди главных приоритетов внутренней политики он назвал "цели и задачи, прописанные в Стратегии развития республики: рост уровня зарплат, пенсионных и иных социальных выплат, повышение качества здравоохранения и возможностей системы образования".

"Наша цель - дальнейшее построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Я вижу будущее только в развитии", - уточнил лидер Тирасполя.

В Приднестровье 12 декабря проходят президентские выборы. ЦИК Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) зарегистрировал двух кандидатов в президенты: Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района ПМР Сергея Пынзаря.